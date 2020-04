Fahrradunfall in der Nähe von Wolfsölden 42-Jährige verletzt sich schwer

Am Donnerstagnachmittag um 17.29 Uhr wurde die Feuerwehr der Gemeinde Affalterbach zu einem Fahrradunfall in einem Waldstück nahes des Ortsteils Wolfsölden gerufen. Vor Ort wurde eine 42-Jährige nach dem Sturz von ihrem Fahrrad etwa acht Meter vom Waldweg entfernt in unwegsamem Gelände liegend aufgefunden und von einem Rettungssanitäter der Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch erstversorgt. Parallel zur medizinischen Erstversorgung der schwer verletzten Radfahrerin wurde der Notarzt des Rettungshubschraubers vom Landeplatz des Hubschraubers auf einer Waldlichtung zur Unfallstelle gefahren und anschließend der Rettungsdienst beim Transport der Person aus dem Wald zum Rettungswagen unterstützt.