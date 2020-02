Fahrradführerschein an der Marbacher Grundschule Richtig radeln ist kein Kinderspiel

Um so wichtiger ist der zweifachen Mutter, dass die Viertklässler gut vorbereitet sind auf die Gefahren des Straßenverkehrs. Mit fünf Teams ist sie im Landkreis Ludwigsburg unterwegs und bereitet die Kinder aus rund 250 Klassen auf die Radprüfung vor. „Der Verkehr hat im Laufe der Jahrzehnte zugenommen“, sagt die Polizistin. Er ist sogar so komplex und gefährlich geworden, dass eine Schulung im Realverkehr gar nicht mehr möglich ist, denn auch weniger befahrene Straßen sind in vielen Städten und Gemeinden so stark zugeparkt, dass das Training zu gefährlich wäre, berichtet die Polizistin. So ist es auch in Marbach, und deshalb drehen die Kinder an diesem Vormittag auf dem Schulhof ihre Runden. Weiße Striche simulieren Straßen, aber eigentlich ist der Übungsplatz zu klein und die Fahrbahnen sind zu eng. „Wo fahrt ihr denn – mitten auf der Fahrbahn“, ruft Burkhardt, breitet die Arme weit aus und geht den radelnden Kindern entgegen, „hier kommt ein Lastwagen“. Jetzt wird es knifflig: Am imaginären Fahrbahnrand steht ein weiterer Lastwagen – symbolisiert durch eine orangefarbene Tonne. Abbremsen, Blick zurück über die linke Schulter, linke Hand raus, dabei Gleichgewicht halten, vorbeifahren mit genügend Abstand, rechte Hand raus, Gleichgewicht halten, wieder einscheren, geschafft. Und zur Steigerung des Schwierigkeitsgrades darf nun ein Kind gegen den Strom radeln und den Gegenverkehr mimen.