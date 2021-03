Fahrrad-Klimatest in Marbach ADFC fordert Verbesserungen für Radler

Immer mehr Teilnehmer

Gerne schaut Ulrich Rümelin-Drenk, Vorsitzender des ADFC-Kreisverbandes Ludwigsburg, nach Vaihingen-Enz. Dort hat sich die Note von 4,2 im Jahr 2018 auf 3,86 im Jahr 2020 verbessert. Seine Erklärung: Es sei auf einer stillgelegten Eisenbahntrasse ein Radweg eröffnet worden. Rümelin-Drenk spricht von einer „enormen Sogwirkung“. So haben sich 2020 außerdem fast dreimal so viele Radler an der Umfrage beteiligt wie 2018. Dieser Trend gilt für den ganzen Landkreis: „In den Teilnehmendenzahlen hat sich für den Landkreis Ludwigsburg eine Steigerung von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei den gewerteten Kommunen ergeben – mit 1877 im Jahr 2020 gegenüber 936 in 2018“, erläutert er. In Baden-Württemberg sei das Verhältnis um etwa 40 Prozent gestiegen. Bei den gewerteten Kommunen sei die Zahl im Landkreis Ludwigsburg um 75 Prozent gestiegen, weil sich mehr Bürger beteiligt haben, im Land um 52 Prozent. Laut Rümelin-Drenk sind während der Coronazeit viele Menschen im Ballungsraum aufs Rad umgestiegen.