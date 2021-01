Fahrgäste sollen schweigen Drastische Verschärfungen der Corona-Maßnahmen auf Mallorca

Unterdessen wird der Unmut in der Gastronomiebranche immer lauter. Eine für Dienstag geplante Demonstration von Restaurantbetreibern vor dem Sitz der Landesregierung wurde zwar mit der Begründung verboten, es drohten Ansteckungen unter den Teilnehmern. Aber rund 500 Menschen missachteten das Verbot und demonstrierten trotzdem. Unter dem Motto "Si el pueblo no trabaja, tú no cobras"" (Wenn das Volk nicht arbeitet, bekommst du kein Gehalt) richteten sie sich direkt an die verantwortlichen Politiker.

Auch viele Kinos und Konzertsäle, die nur noch 30 Prozent der normalerweise zur Verfügung stehenden Plätze belegen dürfen, zogen es vor, vorübergehend zu schließen. Schon seit langem gelten nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr.

Noch im Juni, am Ende der ersten Corona-Welle, galten die Balearen als vorbildlich bei der Bekämpfung der Pandemie. Hier durften die ersten "Test-Urlauber" aus Deutschland sogar schon vor dem offiziellen Ende des damaligen Lockdowns in Spanien wieder einreisen. Warum die Lage inzwischen so außer Kontrolle geraten ist, lässt sich nicht einfach erklären. Es gebe zwar viele Vorschriften, die aber teils nur lasch umgesetzt würden, schrieb etwa die Zeitung "El Confidencial" schon im Dezember, als die Kurve der Neuinfektionen wieder steil nach oben zeigte.

Auch könnten mangelnde Vorsichtsmaßnahmen während mehrerer hintereinander liegender Feiertage Anfang Dezember Auslöser für die neue Ausbreitung des Virus sein, weil es damals noch keine Testpflicht für Besucher der Insel gab. Die "Mallorca-Zeitung" schrieb in einem Kommentar, die immer neuen und wechselnden Auflagen seien immer schwerer nachzuvollziehen und würden die gesellschaftliche Akzeptanz beeinträchtigen.

