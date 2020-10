Fahrerlose Lastwagen Daimler Truck verbündet sich mit Waymo

Daimler fährt jetzt zweigleisig

Mit der neuen Allianz mit Waymo fährt Daimler nun quasi zweigleisig auf dem Weg zum autonomen Fahren. Auch mit Waymo sollen Trucks der Stufe vier entwickelt werden, wobei es allerdings einen deutlichen Unterschied zwischen beiden Projekten gibt. Während Daimler durch die Mehrheitsbeteiligung an Torc auch die Entwicklung der Software sowie der für das hochautomatisierte Fahren erforderlichen Sensoren und Kameras hat, liefert der Stuttgarter Konzern an Waymo nur die Fahrzeuge – die dann vom US-Partner mit dessen Sensoren und der Software ausgestattet werden. Daimler hat laut Daum keinen Einblick in diese Technik. Weder Daimler noch Waymo wollten Angaben dazu machen, wann die Trucks auf den Markt kommen sollen. Die beiden Unternehmen wollen in absehbarer Zeit prüfen, ob die Partnerschaft auf weitere Märkte und zusätzliche Fahrzeugmarken ausgeweitet werden kann. In Europa gibt es allerdings noch keine rechtliche Grundlage für das hochautomatisierte Fahren.