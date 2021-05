Fahrerflucht in Winzerhausen In Zaun gekracht und geflüchtet

Gaspedal zu stark durchgedrückt

Laut Polizei hatte der Mann am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Wunnensteinstraße wohl das Gaspedal zu stark durchgedrückt, weshalb er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen VW verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Gartenzaun. Trotzdem setzte er seine Fahrt nach links in den Klingenweg fort und flüchtete in Richtung Weinberge, wobei er mutmaßlich noch drei Mädchen gefährdete, die die Straße queren wollten.