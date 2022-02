Fahrerflucht in Steinheim Außenspiegel abgefahren

Steinheim - Eine Unfallflucht ereignete sich am Montag gegen 11 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Steinheim. Die 26 Jahre alte Fahrerin eines Fiat parkte ihr Auto am Straßenrand und verließ ihr Fahrzeug. Kurz nachdem sie ausgestiegen und losgelaufen war, hörte sie einen lauten Knall und sah einen blauen Lastwagen an ihrem Fahrzeug vorbeifahren.