Fahrerflucht in Murr Mercedes beschädigt

Murr - Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Frauenstraße in Murr hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 10 und 10.45 Uhr mit seinem Auto einen Mercedes angefahren und dabei am vorderen rechten Kotflügel und an der Beifahrertür einen Schaden von etwa 2000 Euro angerichtet. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.