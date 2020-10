Marbach - Ein Audi ist im Marbacher Stadtteil Hörnle in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigt worden. Der Vorfall muss sich in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr morgens ereignet haben. Der Wagen war in der Makenhofstraße auf einem Stellplatz geparkt. Der Lenker eines anderen Fahrzeugs hat offenbar den Audi beschädigt, berichtet die Polizei. Der Schaden am Kotflügel beträgt rund 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach, Telefon 071 44 / 90 00, zu melden.