Fahrerflucht begangen Auf Steinheimer Parkplatz Auto touchiert

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Steinbeisstraße in Steinheim hat am Donnerstag zwischen 15.45 und 16.25 Uhr ein Unbekannter Unfallflucht begangen. Beim Ein- oder Ausparken touchierte er mit seinem Wagen einen Fiat, was zu einem Schaden von rund 1500 Euro führte.