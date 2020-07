Fahrbahnsanierung auf der A81 Ludwigsburg-Süd bis September gesperrt

Während der Sanierungsarbeiten stehen für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen jeweils drei verengte Fahrbahnen zur Verfügung. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September 2020 an. In der ersten Bauphase werden die beiden linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn saniert. In der zweiten Bauphase werden der rechte Fahrstreifen sowie der Seitenstreifen saniert und die Nothaltebuchten errichtet. Die Geschwindigkeit im Baustellenbereich wird während der gesamten Zeit auf 80 beziehungsweise zeitweise auch auf 60 Stundenkilometer beschränkt.