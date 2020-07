Fahrbahnsanierung auf der A81 Anschlussstelle Untergruppenbach länger gesperrt

Das Regierungspräsidium Stuttgart erneuert die Fahrbahn der A81 in Richtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Weinsberg/Ellhofen. Die Sanierungsarbeiten haben am Montag, 1. Juni, begonnen und dauern voraussichtlich noch bis Samstag, 11. Juli, an. Während der Bauzeit stehen in Fahrtrichtung Würzburg grundsätzlich drei verengte Fahrstreifen zur Verfügung. Es sind zwei Bauphasen geplant, wobei der erste Teilabschnitt bereits erfolgreich abschlossen worden ist.