Fabi Rommel aus Calw Comedian begeistert mit Radler, Dorfpartys und Co.

Kooperation mit Extra 3

Nach fünf weiteren Auftritten in Australien und kurzem Zwischenstopp zurück im Schwarzwald zog Rommel nach Berlin, nahm einen Job im Marketing an und machte nebenbei Stand-up-Comedy. Irgendwann arbeitete er noch Teilzeit, bis der Hype um Tiktok immer größer wurde und er „volles Risiko ging“.

Wenn er an neuem Material arbeite, sei er in Berlin sieben Mal pro Woche auf der Bühne. Geld nehme er damit nicht ein und auch sein Verdienst durch Tiktok sei mit weniger als 100 Euro pro Monat überschaubar. Aber wie verdient er sich seinen Lebensunterhalt? „Dieses Jahr hatte ich einen großen Autorenjob, da habe ich an der Serie Almania mit Phil Laude mitgeschrieben. Außerdem habe ich eine Kooperation mit Extra 3, die noch ausgeweitet wird.“

Während es in der Satiresendung um politische Geschehnisse geht, will der Comedian auf Instagram und Tiktok eine „politische Bubble“ explizit nicht ansprechen. Er wollte die Leute „einfach unterhalten“, wolle nicht, „dass sie über irgendwas Nerviges nachdenken müssen, sondern sich ablenken können.“

Kundenhotlines, schlechte Kellner, Dorfpartys

Durchschnittlich acht Stunden braucht er für die Produktion eines Sketchs – von der Idee bis zum hochgeladenen Video. Was alle gemeinsam haben: Die gezeigten Situationen sind Kombinationen aus alltäglich und vollkommen absurd: „Alltäglich Situationen werden völlig ins Unrealistische getrieben, aber weil es so alltäglich ist, können die Leute mitgehen.“

Und was gibt’s außer Bier und Radler? Kundenhotlines, schlechte Kellner, Dorfpartys und die Morgen danach. „Was man in den Videos klar sieht, ist das Dorfkind.“ Aufgewachsen in Calw-Stammheim mit gerade mal rund 5000 Einwohnern, „bringe ich viele Humoreigenschaften und Interessen aus dem Dorf mit.“ Fußball etwa sei auf dem Land noch mal ein größeres Thema als in Berlin mitten in der Stadt.

Tour kommt nach Stuttgart

Kein Wunder also, dass Rommel in vielen Videos ein Trikot trägt: Liverpool, Arsenal, Benfica Lissabon – alles dabei, und auch das eine oder andere VfB-Utensil sieht man mal hier, mal da im Hintergrund. Warum also kein VfB-Trikot? – „Ich bin ein großer VfB-Fan, ich will das aber nicht zum Inhalt meiner Videos machen“, sagt Rommel. Schließlich wolle er auch, dass Nicht-VfB-Fans seine Clips anschauten.

Mit der Kesselstadt verbindet der Schwarzwälder neben dem Team von Pellegrino Matarazzo schlicht Heimat. „Auch wenn man aus Calw kommt, ist Stuttgart einfach die nächste große Stadt.“ VfB, feiern, einkaufen – all das habe er in Stuttgart gemacht. 2016 wohnte Rommel für ein halbes Jahr in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, „als ich meine Bachelorarbeit bei Daimler in Möhringen geschrieben habe“, sagt er. Auf seiner Tour, die 2023 startet, wird Rommel auch nach Stuttgart kommen. Eine genaue Planung gebe es zwar noch nicht, der Stopp in der Kesselstadt sei aber sicher.

Und was wurde aus dem Radlertrinker? Der landet am Ende beim Psychologen und sieht irgendwann ein, dass er sich alles nur eingebildet hat. Tatsächlich?