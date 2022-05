FA Cup Klopp nach Liverpools Pokalsieg mit Mitgefühl für Chelsea

"Zum zweiten Mal! 120 Minuten und dann hast du nix, das ist zu hart", sagte Klopp, der als erster deutscher Coach den Pokal gewonnen hat, mit heiserer Stimme. Zuvor war die Partie im Wembley-Stadion bis zum Ende der Verlängerung torlos geblieben. "Es war nervenaufreibend", so Klopp. "Wir sind Mentalitätsmonster, aber es gab heute auch Mentalitätsmonster in Blau! Chelsea hat heute herausragend gespielt, aber am Ende muss es einen Gewinner geben und das waren wir heute."