FA-Cup Chelseas Hauptdarsteller: Tuchel überrascht Guardiola

Chelsea und Tuchel, das scheint nach seiner Amtsübernahme Ende Januar perfekt zu passen. In 19 Partien blieb der Verein 14 Mal ohne Gegentreffer. In der Liga führte er seinen Club von Rang neun auf Platz fünf, ganz nah an erneute Qualifikation für die Champions League. Zwei Pokale sind noch möglich. "Chelsea ist ein Verein, der diese Aura hat, in Finals zu stehen", schwärmte Tuchel. "Vielleicht macht es das auch etwas einfacher."