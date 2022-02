EZB zum Krieg in der Ukraine Tochter der russischen Sberbank geht „wahrscheinlich“ bankrott

Frankfurt am Main - Die russische Wirtschaft spürt die ersten Auswirkungen der neuen westlichen Sanktionen wegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Die europäischen Tochtergesellschaften der wichtigen russischen Sberbank werden „wahrscheinlich“ zahlungsunfähig, erklärte die Europäische Zentralbank (EZB) in der Nacht zum Montag. Die österreichische Bankenaufsicht belegte die Bank daraufhin mit einem Zahlungsmoratorium. Der russische Rubel verlor mehr als ein Viertel an Wert.