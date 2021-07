Extremismus Knobloch: Bejaranos Einsatz müssen wir alle weitertragen

Bejarano starb am Samstagmorgen im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg. Die in Saarlouis geborene Deutsch-Jüdin, die das Konzentrationslager Auschwitz überlebte, engagierte sich jahrzehntelang gegen Rechtsextremismus und Rassismus, wofür sie zahlreiche Auszeichnungen erhielt.