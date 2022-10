Extremismus Fraktionschefin der EU-Grünen warnt vor Rechtsextremismus

Brüssel/Straßburg - Die neue Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament warnt vor einer zunehmenden Bedeutung von Rechtsextremen in der EU. "Wir haben wachsende rechtsextreme, antieuropäische, autoritäre Bewegungen", sagte Terry Reintke mit Blick auf die Wahlen in Schweden und Italien zur Deutschen Presse-Agentur. Das werde auch Einfluss auf gemeinsame Entscheidungen der EU-Staaten haben, so die 35-Jährige.