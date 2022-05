Extremismus Anti-IS-Bündnis: Bedrohung durch Terrormiliz dauert an

In Ostafrika hat das US-Außenministerium etwa gegen den IS-Ableger Islamist Allied Democratic Forces (ADF) in der Demokratischen Republik Kongo und IS-Mosambik Sanktionen verhängt. Gegen finanzielle IS-Unterstützer in Südafrika wurden ebenfalls Sanktionen verhängt, ihnen wird vorgeworfen, das südafrikanische Finanzsystem ausgenutzt zu haben, um die Finanzierung von IS-Netzwerken in ganz Afrika zu erleichtern. In Nordafrika ist der IS vor allem in Ägypten im Nord-Sinai sowie teils auch in Libyen und Tunesien aktiv.

"Schutz der Zivilbevölkerung als Priorität"

Die Vertreter aus mehr als 60 Ländern betonten in Marrakesch ihre Entschlossenheit, den Kampf gegen den IS "durch militärische und zivile Anstrengungen fortzusetzen", wie es in der vom US-Außenministerium verbreiteten Mitteilung hieß. "Gemeinsam betonten die Minister den Schutz der Zivilbevölkerung als Priorität."