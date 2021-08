Extinction Rebellion Protest für Klimaschutz: Sitzblockade am Brandenburger Tor

Zahlreiche Polizisten hatten sich Montag früh an mehreren Stellen rund ums Regierungsviertel postiert. Am Reichstag, am Potsdamer Platz und am benachbarten Umweltministerium standen Mannschaftswagen bereit. Das führte zu Problemen für die Demonstranten. "Team Blau sorgt ein wenig für Verzögerungen. Also keine Panik, bleibt ruhig und verhaltet euch sehr gern unauffällig", schrieben die Organisatoren.