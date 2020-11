Explosion in Wuppertal Haus wird bei Explosion zerstört - zwei Verletzte

Wuppertal - Bei einer Explosion in einem Wuppertaler Mehrfamilienhaus sind zwei Menschen verletzt worden. Das gesamte Obergeschoss des Gebäudes sei zerstört, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Insgesamt wurden zehn Menschen aus dem Mehrfamilienhaus in Sicherheit gebracht. Die zwei Verletzten kamen in Krankenhäuser.