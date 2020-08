Explosion in Beirut Zeugen berichten: „Das war wie eine Atomexplosion“

Nach einer ersten Explosion kam es offenbar zu mindestens einer weiteren. Auf Videoaufnahmen von Anwohnern war ein riesiges Feuer im Hafen zu sehen, das viel Rauch in die Luft steigen ließ. Es kam zu Lichtblitzen, die mutmaßlich von Feuerwerkskörpern stammten. Lokale Fernsehsender berichteten, die Explosion habe sich im Hafen in einem Bereich ereignet, in dem Feuerwerkskörper gelagert wurden. Das Flammen schienen sich dann auf ein Gebäude nebenan auszubreiten, was eine noch größere Explosion auslöste. Nach der Detonation, die die Stadt erschütterte, stieg eine pilzförmige Rauchwolke auf.