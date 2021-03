Schleswig-Holstein Leiche in zerstörtem Haus gefunden - Verdacht auf Totschlag

Mit einem Bagger oder ähnlich schwerem Gerät in die Brandruine vorzurücken, kam für die Ermittler nicht in Frage. Stattdessen wurden die Trümmer- und Schuttteile vorsichtig Stück für Stück abgetragen. Das behutsame Vorgehen sei wichtig, hatte Bimler bereits am Mittwoch gesagt. Denn für die weiteren Ermittlungen sei beispielsweise die Auffindeposition einer Leiche von Bedeutung. Auch mögliche Spuren einer Brandstiftung sollten nicht zerstört werden.

Als das Haus soweit abgestützt war, dass auch das erste Stockwerk der Brandruine betreten werden konnte, suchten drei Hundeführer mit zwei Leichenspürhunden und einem Brandmittelspürhund am Donnerstag nach weiteren Spuren. Mit Erfolg: Im ehemaligen Schlafzimmer fand zunächst der Brandmittelspürhund ein Stück der Bettdecke, an der Spuren von Benzin anhafteten. Die Leichenspürhunde nahmen dann in unmittelbarer Nähe Spuren auf und zeigten dieses durch Kratzen an. An dieser Stelle, unterhalb vom Bauschutt, fanden die Ermittler dann die Leiche.

