Experteneinschätzung Vogelgrippe übersommert und bedroht Küsten-Populationen

Bei Ausbrüchen in Kolonien an Nord- und Ostseeküste seien zwischen Mai und Juli dieses Jahres Tausende Vögel gestorben, teilte das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems bei Greifswald auf Anfrage mit. "Überlebende Küken in den Nestern verhungerten oder erlagen ebenfalls der Infektion." Brutkolonien erlitten demnach einen "existenzgefährdenden Einbruch". Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet.