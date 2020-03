Experten warnen Erhöhte Gefahr von Cyberattacken in der Corona-Krise

F-Secure registrierte in den vergangenen zwei Wochen vier Angriffe auf Krankenhäuser mit Erpressungs-Trojanern, die IT-Systeme verschlüsseln und Lösegeld fordern. Das liege auf üblichem Niveau - und dass es noch keinen Anstieg gebe, sei eine gute Nachricht, sagte Hyppönen. Man könne auch nicht feststellen, ob sie gezielt oder automatisiert angegriffen worden seien.

Zugleich passen die Online-Kriminellen ihre Vorgehensweise schnell an die Sorgen der Nutzer an. So verwies Hyppönen auf eine App für Android-Smartphones, die angeblich anzeigen sollte, ob sich in der Nähe infizierte Personen befinden. Nach dem Start zeigte sie stattdessen die Nachricht an, dass das Smartphone gesperrt worden sei und man Lösegeld in Bitcoin bezahlen müsse. Dabei war auch das gelogen: Die technischen Vorkehrungen im Android-System lassen das Telefon nicht komplett sperren. "Ich glaube nicht, dass viele darauf reingefallen sind", sagte Hyppönen.