Experiment geglückt? Eine Bilanz der Salzburger Festspiele 2020

Die mit Spannung erwartete Uraufführung des neuen Stücks "Zdenek Adamec" von Literaturnobelpreisträger Peter Handke machte weniger Wirbel als erwartet, was an dem etwas spröden Text über den jungen Tschechen gelegen haben, der sich 2003 auf dem Prager Wenzelsplatz aus "Protest gegen den Kapitalismus" selbst verbrannt hatte. Auch Milo Raus "Everywoman", ein ruhiger Gegenentwurf zu Hugo von Hofmannsthals "Jedermann", in dem eine (reale) krebskranke Frau von ihren Leiden und dem nahen Ende erzählt, taugte nicht zum Skandal, wenn man vom "Skandal der eigenen Endlichkeit", von dem beide Stücke handeln, einmal absieht.

Natürlich huldigte man in Salzburg nicht nur der eigenen Geschichte, sondern auch dem infolge der Pandemie arg gerupften Beethovenjahr. Zum 250. Geburtstag des Meisters gab Maestro Riccardo Muti mit den Wiener Philharmonikern eine, gelinde gesagt, konservativ musizierte "Neunte" mit ihrer weltumarmenden "Ode an die Freude", während der noch recht junge Pianist Igor Levit mit viel Körpereinsatz den Mount Everest sämtlicher Beethovenscher Klaviersonaten erstürmte.

Weil in dieser Festspielsaison aus Gründen des Infektionsschutzes nur Programme ohne Pause geboten wurden, fiel das sonst in Salzburg übliche "Sehen und gesehen werden" diesmal unspektakulär aus. Nur der Prominentenauflauf bei der Festaufführung des "Jedermann" und bei Anna Netrebkos Galakonzert erinnerten an die Zeiten vor der "neuen Normalität". In der Festspielsaison 2021 sollen all jene Werke präsentiert werden, die in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer fielen. Ob es dann auch eine Neuauflage der heiß begehrten Festspielmasken geben wird, muss sich zeigen.

