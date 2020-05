Exitstrategie wird erkennbar Ein Fahrplan zum Licht am Ende des Tunnels

Gleichwohl ist nach der Runde am Donnerstag zum ersten Mal zumindest schemenhaft erkennbar, in welcher Reihenfolge Bund und Länder die Corona-Auflagen wieder aufzuheben gedenken – die erste Exit-Strategie, wenn man so will. Und so meinte denn auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), es sei den Regierungschefs „heute besser gelungen als manches Mal zuvor“, Stückwerk zu vermeiden, „Zeitachsen“ zu definieren und eine längerfristige Perspektive zu geben: „Perspektive heißt, dass wir auch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen.“ Konkretisiert werden soll der Fahrplan der Kanzlerin zufolge in der nächsten Woche, „sodass wir nicht nur prinzipiell sagen ,Wir wollen mal wieder aufmachen‘, sondern auch die Schritte nennen“.