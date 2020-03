Existenzsorgen in der Krisensituation Wenn die Not noch größer wird

Bauer kennt auch das Leid, wenn Klienten bereits in die Schuldenfalle getappt sind und die Betroffenen mit dem Geld einfach nicht mehr klar kommen. Der Diakon hat auch in Sachen Schulden ein offenes Ohr für die Menschen, klärt auf und verweist an die Schuldnerberatungsstellen. Und zugleich hat Bauer die Kompetenz, nach adäquaten Lösungen im Sinne der staatlichen Sozialleistungen zu suchen. Rainer Bauer klärt für alle Hilfesuchenden, ob etwa Anspruch auf Wohngeld oder die Möglichkeit eines Lastenzuschusses besteht. Der Anspruch etwa auf Kinderzuschlag wird bei der kostenlosen Sozialberatung ebenso abgeklopft wie Kurzarbeitergeld oder die Frage nach der Grundsicherung, dem sogenannten Arbeitslosengeld II, auch als Harz 4 bekannt. Dann, wenn gar nichts mehr geht. „Die Möglichkeit, sich von uns beraten zu lassen, haben übrigens auch Freiberufler“, betont Rainer Bauer, der sieht, wie eng es momentan gerade für diese Berufsgruppe wird. „Die Schuldenberatungsstellen und das Landratsamt können für sie nur keine Schuldnerberatung machen“, diese müssen dann Rechtsanwälte übernehmen. Der Diakon empfiehlt Betroffenen lieber einmal zu viel, als zu wenig bei ihm anzurufen. Denn er weiß: „Viele scheuen sich Leistungen vom Staat anzunehmen, nehmen dafür aber in Kauf, in die Schuldensituation zu kommen“.