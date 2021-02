Existenzgründung in der Krise Von Corona nicht ausbremsen lassen

Alle Mütter erhalten ein Utensilienpaket

„Man merkt, dass sich die Mütter während der Pandemie nach Austausch sehnen“, erklärt Carina Alber, „man kann sich weder beim Babyschwimmen noch zum Kaffeeklatsch einfach mal treffen.“ Die Angebote richten sich grundsätzlich auch an die Väter, doch bis auf einmal als Vertretung sind in ihren Kursen stets nur Mütter aufgetaucht. Die Kursstunden gliedern sich in der Regel in drei Teile: Die ersten 20 Minuten beschäftigen sich Mütter und Kinder zusammen, dann gibt Carina Alber ebenso lang Tipps zu den Themen Nähe, Bindung und Schlafen, bevor 20 Minuten lang Finger- und Farbspiele oder Kniereiter auf dem Programm stehen. „Da die Kinder in den ersten Monaten nicht so wuselig sind, können sie neben den Mamas für 20 Minuten mit wechselnden Spielideen beschäftigt werden“, weiß die Verwaltungsfachangestellte, die eine Qualifizierung als Eltern-Kind-Kursleiterin (QEKK) hat. Vor Kursbeginn bekommen alle Mütter von ihr ein Paket mit Wasserbällen, Schwungtüchern, Seifenblasen und anderen Dingen als Spielideen.