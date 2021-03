Exhibitionist auf dem Parkplatz Kälbling 51-Jähriger zieht vor Kriminalbeamtin blank

Ein 51-Jähriger hat am Sonntagabend auf dem Parkplatz "Kälbling West" an der A81 blankgezogen. Er soll sich zwischen 16.50 und 17 Uhr vor zwei Frauen entblößt haben - eine der beiden war allerdings Kriminalbeamtin. Sie meldete den Wagen des Mannes an ihre Kollegen weiter, die bei der Heimkehr des 51-Jährigen gegen 17.20 Uhr schon auf diesen warteten.