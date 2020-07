Ex-Weltmeister Im Alter von 29 Jahren: Schürrle beendet Karriere

Danach beim VfL Wolfsburg (2015-2016) habe er schon daran gedacht, "alles hinzuschmeißen", sagte Schürrle. Anschließend habe ihn dieser Gedanke immer begleitet. "Aber diese gesellschaftliche Erwartungshaltung hat schon gedrückt, dass man bis Mitte dreißig ja eigentlich nicht aufhören kann." Die Prioritäten verschoben sich endgültig, als er 2016 seine heutige Frau Anna kennenlernte. Seit April 2019 ist er Vater.

Sportlich kriegte er die Kurve auch unter Thomas Tuchel nicht. Der hatte ihn mit 18 in Mainz zum Bundesliga-Profi gemacht und sich nun in Dortmund so für seine Verpflichtung stark gemacht, dass 2016 der BVB 30 Millionen Euro hinlegte. Doch schon mit Tuchel lief es für Schürrle mäßig. Nach dem Abgang des Trainers verlieh ihn der BVB zunächst zum FC Fulham, dann zu Spartak Moskau. Eigentlich sollte Schürrle nun wieder zurückkommen. Doch der Verein hat keine Verwendung mehr für ihn. Und er selbst will nicht mehr. Seine Karriere endet still. Für Schürrle ist das "völlig okay."

Schürrles Trainer in Wolfsburg, Dieter Hecking. hat das Karriere-Ende nicht erwartet, hat aber auch Verständnis für die Entscheidung des Offensivspielers. "Das überrascht mich - aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen", sagte Hecking dem "Sportbuzzer" seines früheren Spielers. "Man sieht, dass der Rucksack für die jungen Menschen manchmal zu groß ist", sagte der 55-Jährige.

Christian Heidel, der als Manager Schürrle in Mainz mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet hatte, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Ich ziehe den Hut vor seiner Entscheidung, die Charakter beweist. Er hätte sicher noch einmal einen guten Vertrag unterzeichnen und viel Geld verdienen können, auch wenn die notwendige Motivation gefehlt hätte."

