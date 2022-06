Ex-Vorstand des VfB Stuttgart Stefan Heim findet eine neue Aufgabe

Stefan Heim tritt eine neue Stelle an. Der ehemalige Finanzchef des VfB Stuttgart geht zum 1. FC Nürnberg. Beim Fußball-Zweitligisten wird der 51-Jährige ab 1. Juli Leiter der Stabsstelle Stadionentwicklung. Heim soll in dieser Funktion, die Heimspielstätte der Franken zu einer innovativen Arena entwickeln. Dazu wird der langjährige VfB-Angestellte in der nächsten Phase des Stadionprojektes den Dialog mit den Partnern aus dem öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bereich verantworten und auch die Erstellung eines Businessplans begleiten.