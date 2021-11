Hertha BSC in der Bundesliga Nächster VfB-Gegner entlässt Pal Dardai – Tayfun Korkut übernimmt

Neben Dardai wurden auch die Co-Trainer Zecke Neuendorf und Admir Hamzagic von ihren Aufgaben entbunden. „Wir möchten uns bei Pal Dardai ausdrücklich für seine Arbeit bedanken. Er hat die Mannschaft in der vergangenen Saison in einer schwierigen Situation übernommen und unter herausfordernden Umständen in der Klasse gehalten“, sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic.