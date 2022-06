Ex-VfB-Spieler bei KAS Eupen Andreas Beck verlässt belgischen Erstligisten – Karriereende offen

Konzert in Marbach

„Das Lied von der Glocke“ mit FSG-Gesangsklassen

Die Gesangsklassen 7 des Friedrich-Schiller-Gymnasiums proben derzeit intensiv „Das Lied von der Glocke“ in der Vertonung von Andreas Romberg. Sie führen das Werk gemeinsam mit der Chorvereinigung Liederkranz Marbach am 25. Juni in der Stadthalle Marbach auf.