Ex-VfB-Profi wird zur Lachnummer Timo Werner schießt sich selbst Ball ins Gesicht

Hansi Flick drückte Musiala einen Spruch rein

Im Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach ging es auch am Donnerstag, zwei Tage vor dem Nations-League-Auftakt in Bologna gegen Europameister Italien, locker zu. Bundestrainer Hansi Flick drückte Youngster Jamal Musiala beim Aufwärmen einen Spruch rein: „Jamal, was war das denn für ein Kopfball?!“