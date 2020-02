Ex-Verkehrsminister Ramsauer als Zeuge im Maut-U-Ausschuss erwartet

Kühn sagte, Ramsauers damaliger Staatssekretär Scheuer sei bei der Maut-Debatte von Anfang an dabei gewesen. "Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Scheuer all die Bedenken um die Pkw-Maut bestens bekannt waren. Umso brisanter wird dann die Frage, warum Scheuer Warnungen nicht ernst genommen hat." Der Linken-Politiker Jörg Cezanne sagte der dpa, mit Ramsauer komme der letzte CSU-Verkehrsminister in den Ausschuss, der eine reine Ausländermaut abgelehnt habe. Er erwarte eine intensive Befragung.

Die SPD-Verkehrspolitikerin Kirsten Lühmann sagte der dpa, zentral sei die Frage, ob Ramsauer seine Parteikollegen damals wirklich darauf hingewiesen habe, dass die Einführung der Pkw-Maut keine Aussicht auf Erfolg habe.

Als weitere Zeugen im Untersuchungsausschuss geladen sind Vertreter aus dem Verkehrsministerium, dem Auswärtigen Amt und dem Wirtschaftsministerium. Sie waren laut Opposition alle an europarechtlichen Vorgängen rund um die Pkw-Maut beteiligt.

In der vorherigen Sitzung des Untersuchungsausschusses vor zwei Wochen hatten Vertreter des Bundesrechnungshofs Vorwürfe gegen das Verkehrsministerium erneuert. Sie machten als Zeugen deutlich, es habe im Haus von Scheuer bei der später geplatzten Pkw-Maut eine mangelnde Risikobewertung und Verstöße gegen Haushalts- und Vergaberecht gegeben.