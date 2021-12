Ex-Unionsfraktionschef über schwäbische Küche Merz mag Maultaschen

Heilbronn - Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat seine Vorliebe für die schwäbische Küche offenbart. „Maultaschen sind was Wunderbares - vor allem weil man sie so schön schnell mal zubereiten kann, wenn man abends noch ein bisschen Hunger hat“, sagte Merz bei einer CDU-Veranstaltung am Freitagabend in Heilbronn, bei der er sich als Kandidat für den CDU-Vorsitz präsentierte - gemeinsam mit seinen Wunschkandidaten für die Generalsekretärsposten, Mario Czaja und Christina Stumpp. Stumpp, CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Waiblingen, bot Merz und Czaja an, für die beiden schwäbisch zu kochen.