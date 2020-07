Ex-Trainer des VfB Stuttgart Was Jürgen Kramny am Job bei der Eintracht reizt

Lesen Sie hier: VfB startet am 3. August in die neue Saison

Kramny fiebert dem Start in der A-Junioren-Bundesliga am 18./19. September voller Vorfreude entgegen. Was ihm weniger gefällt ist, dass es bei der Eintracht keine zweite Mannschaft mehr gibt. Die hat der Verein 2014 abgemeldet, den Schritt aber inzwischen bereut. „Diese Zwischenstufe tut vielen Spielern auf dem Weg zum Bundesligaprofi einfach gut“, betont Kramny und nennt den aktuellen Drittliga-Meister FC Bayern München II als leuchtendes Beispiel: „Früher hatte der VfB dieses Alleinstellungsmerkmal in Sachen zweite Mannschaft – und es hat den Spielern und dem Verein gut getan.“ Das Problem für die Eintracht: „Abmelden geht einfacher, als anmelden. Wir müssten wohl irgendwo in der fünften oder sechsten Liga einsteigen.“

Duell mit Sohn Maurice

Und der VfB? Den hat Kramny weiter im Blick. Schon allein, weil sein Sohn Maurice (18) für die A-Junioren der Weiß-Roten auf Torejagd geht. Ein Bandscheibenvorfall hatte das Toptalent zurückgeworfen. Jetzt greift der Vollblutstürmer wieder an. Und ist wie der Papa heiß auf die neue Saison – vor allem auf das familieninterne Duell.