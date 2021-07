Ex-Trainer des VfB Stuttgart Warum Ralf Rangnick vorerst nicht als Trainer arbeiten wird

Spartak Moskau offenbar erster Kunde

Rangnick ist der Überzeugung, mit seinem Angebot Neuland zu betreten. „Mir ist nicht bekannt, dass jemand, der so lange in der Branche aktiv tätig war, so etwas nun in einer Consultant-Rolle anbietet“, sagte der Erfolgstrainer und betonte, dass er kein Spieler- oder Trainer-Berater im herkömmlichen Sinne sein wolle: „Es geht nicht darum, Karrieren in erster Linie kommerziell zu fördern. Es geht um inhaltliche Entwicklung, von Spielern, Trainern, Managern und Fachleuten. Im Fußball gibt es immer noch Spielraum für eine Aufwertung einzelner Berufszweige.“