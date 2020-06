Ex-Trainer des VfB Stuttgart Felix Magath über Gomez-Karriere: „Man kann ihn nur beglückwünschen“

Stuttgart - Felix Magath hat die Profi-Laufbahn von Torjäger Mario Gomez kurz vor dessen Abschied vom VfB Stuttgart in den höchsten Tönen gewürdigt. „Er hat eine außergewöhnliche Karriere als Spieler, und damit gehört er zu den Besten, die in der Bundesliga gespielt haben auf seiner Position“, sagte der 66-Jährige über den Mittelstürmer. „Man kann ihn nur beglückwünschen und ihm die Daumen drücken, dass er auch in Zukunft seine Beschäftigung findet.“