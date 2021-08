Ex-Trainer des VfB Stuttgart „Alles Pillepalle“ – Felix Magath rügt neue Trainergeneration

Magath: Was dahinter steckt, ist ja alles Pillepalle.“

Auch taktische Ansprachen auf dem Spielfeld hält Magath für „Papperlapapp“: „Fragen Sie doch mal einen Tischtennisspieler, ob der Trainer ihm, bevor er an den Tisch geht, noch etwas taktisch mitgibt. Das hat nichts mit Fußball zu tun, sondern mit unserer Gesellschaft. Wir leben ja nur noch in Bildern. Was dahinter steckt, ist ja alles Pillepalle.“