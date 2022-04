Ex-Trainer der Stuttgarter Kickers Ramon Gehrmann steigt sofort beim SGV Freiberg ein

Gehrmanns Vertrag bei den Blauen, der sich bei einem Aufstieg in die Regionalliga sogar über die Saison hinaus verlängert hätte, wurde am Mittwoch aufgelöst. Dass die Kickers sich darauf einließen, ist aufgrund der brisanten Konkurrenzsituation nicht selbstverständlich, auch wenn die Auflösung das Budget entlastet. Was den Wechsel ebenfalls etwas überraschend macht: Das freundschaftliche Verhältnis von Gehrmann zu Freibergs Sportdirektor Christian Werner, Patenonkel von Gehrmanns Tochter, war zuletzt merklich abgekühlt.