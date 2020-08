Ex-Torhüter des VfB Stuttgart Wirbel um den Weltmeister Ron-Robert Zieler

Revolution am Maschsee

Ein halbes Jahr später soll nun Zieler der schlechtere Torhüter sein. So sieht es zumindest Kenan Kocak. Der Trainer ist die treibende Kraft hinter der Rochade zwischen den Pfosten. In der Tat wackelte Zieler in der Vorsaison ein paar Mal. „Das war nicht mein Anspruch“, erklärte er und will zu alter Form zurück. Kocak plant allerdings die Revolution am Maschsee und will nach Zieler auch Marvin Bakalorz, Edgar Prib und Felipe aus dem Team haben, um eine neue Hierarchie herauszubilden. Alles Spieler, die zuletzt mit Waldemar Anton (jetzt VfB Stuttgart) den Mannschaftsrat bildeten.