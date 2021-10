Ex-Torhüter des VfB Stuttgart Wie Uli Hoeneß auf die Einladung von Timo Hildebrand reagiert hat

Treffen ist vereinbart, Termin noch nicht

Per Fax hatte Hildebrand den Kontakt zu Hoeneß, der in einer Metzgerfamilie groß wurde und später auch Wurstfabrikant war, gesucht. Nun kam die Antwort – der Ex-Bayern-Manager wird zwar nicht im Rahmen des nächsten Gastspiels der Münchner beim VfB in der Fußball-Bundesliga bei Hildebrand speisen. Er komme aber vorbei, „wenn er mal in der Nähe ist“. So berichtete es der Meister-Keeper des VfB von 2007.