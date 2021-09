Ex-Stürmer des VfB Stuttgart Wie sich Mario Gomez als TV-Experte schlägt

Barcelona/Stuttgart - Als Kind hatte Mario Gomez für den FC Barcelona geschwärmt, viele Jahre später für den FC Bayern gespielt – passend also, dass der frühere Torjäger am Dienstagabend beim spanisch-deutschen Champions-League-Klassiker in Katalonien in seine neue Karriere als TV-Experte gestartet ist. An seiner Seite vertraute Gesichter: die in Herrenberg geborene Ex-Nationalspielerin Kim Kulig, glühender Fan des VfB Stuttgart, und Matthias Sammer, unter dem Gomez in der Saison 2004/2005 Jungprofi beim VfB war.