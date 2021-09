Ex-Stürmer des VfB Stuttgart RB Leipzig buhlt um Mario Gomez

Auch eine Rolle als RB-Netzwerker ist im Gespräch

Wie ernst das Werben um Gomez zu nehmen ist, verdeutlicht auch ein Bericht der „Sport Bild“. Dort ist ebenfalls von einer möglichen Liaison zwischen dem Riedlinger und dem Konzern-Club die Rede. Allerdings nicht allein am Standort Leipzig, sondern in der Fußball-Abteilung des Red-Bull-Konzerns. Sie umfasst weitere Standorte in New York und Brasilien. Gomez solle sich künftig um die Vernetzung und Weiterentwicklung kümmern, heißt es in dem Bericht. Mit dieser Aufgabe war zuvor der langjährige VfB- und spätere Schalke-Manager Jochen Schneider vertraut. Jetzt liegt der Ball bei Gomez.