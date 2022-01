Ex-Stürmer des VfB Stuttgart Das hat Mario Gomez bei Red Bull Soccer vor

„Die WM 2026 findet unter anderem auch in den USA statt. Damit rückt dieser Markt mit unserem Standort New York sehr in den Fokus. Amerika wird mit Blick auf dieses Turnier vieles weiterentwickeln und verbessern wollen“, sagte Gomez in einem Interview der „Sport-Bild“ (Mittwoch) und betonte: „Auch in Brasilien wollen wir erfolgreich sein, gerne mit selbst ausgebildeten Spielern. Das heißt, dass wir dort eine Top-Akademie aufbauen wollen.“ So sollen Talente perspektivisch den Sprung nach Europa schaffen, „vielleicht irgendwann auch zu RB Leipzig“.