Ex-Sprinterin Jenny Wolf neue Eisschnelllauf-Bundestrainerin

Ex-Sprinterin Wolf, die 2010 in Vancouver mit Silber über 500 Meter eine der letzten olympischen Medaillen für die DESG gewann, will ihr Konzept erst nach den Gesprächen mit der Trainerkommission vorstellen. Doch auch schon kurzfristige Ziele peilt die Bundestrainerin an: "Wir haben nach wie vor Topathleten, die Leistung bringen. Ich gehe davon aus, dass sie auch in knapp 500 Tagen Leistung bringen werden." Deshalb hoffe sie, dass die Läufer bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 "Medaillen holen können".

