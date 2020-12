Ex-Spion und Bestseller-Autor Britischer Schriftsteller John le Carré gestorben

Das dünne Buch, in wenigen Wochen fieberhaft auf Papier gebannt, veränderte Cornwells Leben - und auch die Kunst des Spionageromans. Gut und Böse waren verschmolzen zu grau, die Agenten waren keine Helden, sondern Menschen aus Fleisch und Blut. "Die beste Spionage-Geschichte, die ich je gelesen habe", urteilte Genre-Veteran Graham Greene. Der Roman erschien unter dem Namen John le Carré und anfangs wusste niemand, wer sich dahinter verbarg. Als die Wahrheit ans Licht kam, war es endgültig vorbei mit der Geheimdienstkarriere.

Stattdessen schrieb le Carré fortan über die Welt der Agenten und landete wenige Jahre später seinen größten Erfolg mit George Smiley, dem desillusionierten Meisterspion, der ständig von seiner Frau betrogen wird und an der skrupellosen Realität seiner Branche leidet. Vor rund einem Jahrzehnt wurde das wohl bekannteste Smiley-Buch, "Dame, König, As, Spion" neu verfilmt, mit Gary Oldman in der Hauptrolle. "Er war großzügig mit seiner Kreativität und immer ein wahrer Gentleman", würdigte Oldman den Schriftsteller am Montag. Le Carré ließ die Geschichte im Buch "Das Vermächtnis der Spione" 2017 noch einmal aufleben - und rechnete dabei auch mit der Generation des Kalten Krieges ab, die es nicht vermochte, eine bessere Welt zu schaffen. Es hätte auch "Smileys Sünden" heißen können.

Der Fall des Eisernen Vorhangs nahm Le Carré die eingespielte Arena für seine Geschichten, und er richtete seinen kritischen Blick nach Hause, in den Westen. In seinen Büchern ging es um den Waffenhandel, Machenschaften von Pharma-Konzernen, den Krieg gegen den Terror oder den Einfluss der russischen Mafia. Als Publizist kritisierte er die US-Außenpolitik, insbesondere den Krieg gegen den Terror zu Zeiten von Präsident George W. Bush ("Amerika ist verrückt geworden"), und forderte mehr Toleranz für den Islam.

"Federball", der letzte seiner veröffentlichten Romane, drehte sich im vergangenen Jahr um den Brexit. In die Worte der Figuren ließ er viel von seinen eigenen Ansichten einfließen: So warnt ein junger Geheimdienstler, dass sich Großbritannien mit dem "beschissenen Chaos" des Brexits in uneingeschränkte Abhängigkeit von den USA begebe und US-Präsident Donald Trump "eine Bedrohung der gesamten zivilisierten Welt" sei. Le Carré selbst beklagte die "absolute Idiotie" von Trumps Handeln, das noch lange nachwirken werde. Und er verurteilte den Brexit. "Ich habe wirklich Angst, Europa zu verlassen. Ich bin überzeugt, dass, wenn wir bleiben, wir den Geist Europas stärken können, und helfen, ein wirkliches Gegengewicht zu den USA, zu China zu schaffen", sagte er in einem dpa-Interview.

Le Carré lebte zurückgezogen mit seiner zweiten Frau Jane in London und in Cornwall, wo er am Samstag starb. Nach einem turbulenten Leben mit Abenteuern rund um die Welt auf seinen Recherchereisen und auch einiger ehelicher Untreue hatte er seinen Frieden gefunden. "Ich fühle mich bereit, zu sterben", sagte le Carré bereits vor einigen Jahren. "Wenn alles sehr bald vorbei sein sollte, würde ich nichts außer Dankbarkeit spüren. Es wäre eine Sünde, für ein Leben wie meins nicht dankbar zu sein."

