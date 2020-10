Ex-Spieler des VfB Stuttgart Wie Raphael Holzhauser in Belgien sein Glück gefunden hat

Dass es so gut läuft, hat viel mit Holzhauser zu tun. Der hoch aufgeschossene Techniker ist der Mann der Stunde in Belgien. „Messi der Alpen“ titelte „Voetbalkrant“ unlängst und nannte ihn den „zweifellos entscheidenden Spieler“ der Liga. „De Standard“ schrieb von einem „Phänomen“ und von „Rapha Magic“. Holzhauser dominiert die Liga, steht mit sieben Treffern und sechs Vorlagen nach zehn Spieltagen an der Spitze der Scorerwertung. Warum es derzeit so gut läuft, weiß nicht einmal Holzhauser selbst so richtig. „Es ist schwer zu sagen“, ließ er unlängst im Gespräch mit der österreichischen Presseagentur APA wissen und führte an, in seiner Zeit in Belgien insbesondere „körperlich robuster“ geworden zu sein.